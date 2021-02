© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, voterei a favore referendum unione con Albania - In caso di referendum in Kosovo sull'unione del Paese all'Albania, il fresco vincitore delle elezioni parlamentari e leader di Vetevendosje, Albin Kurti, voterebbe a favore. "Crediamo nel rafforzamento dello stato del Kosovo come Eepubblica sovrana e indipendente e nella nostra Costituzione l'articolo 1.1 è in contraddizione con l'articolo 1.3. L'articolo 1.1 dice che il Kosovo è un Paese indipendente sovrano e l'articolo 1.3 dice che il Kosovo non può unirsi a un altro Paese. Quindi credo che la piena indipendenza implichi anche l'indipendenza dall'indipendenza, quindi potremmo aderire a una federazione con l'Albania o una federazione dell'Ue. Due referendum in futuro potrebbero risolvere la questione, in Albania e in Kosovo, ma mai violando la nostra Costituzione. La costituzione dovrebbe essere cambiata prima e solo quando potrà essere fatto in modo pacifico e democratico", ha spiegato Kurti in una intervista a "Euronews". Sulla prospettiva del dialogo con la Serbia, Kurti ha detto: "Sono pronto a impegnarmi in un dialogo in cui le persone saranno i beneficiari. Ma penso che non sia accettabile per nessuno in Kosovo - ovviamente me compreso - impegnarsi in un dialogo in cui dovremmo compensare lo stato della Serbia per la perdita di questo Stato durante i tempi di Milosevic. La Serbia ha commesso un genocidio in Kosovo. Non dobbiamo leggere libri di storia o ascoltare i nostri nonni. L'abbiamo sperimentato. Penso che sia molto importante per affrontare la giustizia che viene ritardata e negata e basata sul passato per avere più pace, sicurezza, stabilità e riconciliazione a lungo termine", ha aggiunto il leader di Vetevendosje. (Res)