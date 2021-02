Kosovo: presidente albanese Meta, Tirana sarà sempre vicina in tutte le sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese, Ilir Meta, in occasione del 13mo anniversario dell'Indipendenza del Kosovo si è rivolto alla presidente ad interim kosovara, Vjosa Osmani, salutando con favore gli straordinari sforzi e risultati ottenuti finora nella costruzione e nel consolidamento delle istituzioni del Kosovo. Secondo Meta, le elezioni tenutesi domenica 14 febbraio in Kosovo hanno mostrato prudenza politica e maturità politica dei cittadini. Il capo di Stato albanese ha inoltre confermato che l'Albania darà sempre il proprio sostegno al Kosovo. “L'Albania sarà sempre vicina al Kosovo in tutte le sfide future, convinta che la prudenza politica e la responsabilità dello Stato dimostrate durante questi 13 anni di indipendenza, continueranno ad accompagnare ulteriori sforzi per il consolidamento dello Stato e l'incoronazione nel prossimo futuro della liberalizzazione il regime dei visti, nonché per il progresso del processo di integrazione euro-atlantica del Kosovo”, si legge nella lettera inviata da Meta a Osmani. (segue) (Alt)