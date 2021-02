Kosovo: presidente albanese Meta, Tirana sarà sempre vicina in tutte le sfide future (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le elezioni tenutesi pochi giorni fa in Kosovo hanno dimostrato la prudenza politica e la maturità dei cittadini del Kosovo, oltre a dare un esempio di democrazia nel modo in cui le elezioni dovrebbero essere tenute e il loro risultato rispettato. Mi auguro che la creazione di nuove istituzioni a seguito dei risultati delle ultime elezioni avvenga il più presto possibile, nell'interesse dei cittadini del Kosovo e dei progressi nei processi di integrazione del paese”. Secondo Meta, “la cooperazione fraterna e il Partenariato strategico tra Albania e Kosovo, merita di essere rafforzato e concretizzato in tutti i settori, in particolare, per dare un'opportunità e una prospettiva a quanti più giovani possibile per costruire il loro futuro europeo sicuro, nei nostri paesi e per fermare spopolamento”. “L'Albania - ha concluso - è determinata a difendere l'indipendenza, l'integrità territoriale e la decisione della Corte internazionale di giustizia per il Kosovo”. (segue) (Alt)