Speciale difesa: Kosovo, Ksf saranno impiegate in missione di peacekeeping in Kuwait

- Le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) saranno impiegate in una missione di peacekeeping di sei mesi in Kuwait, al fianco dei militati statunitensi. Il comandante delle Ksf, generale Rrahman Rama, ha confermato che è stato firmato un accordo tra Kosovo e Kuwait per l'impiego dei soldati kosovari nel Paese del Golfo a partire da marzo per un periodo di sei mesi. "Ora siamo nella fase delle procedure tecniche. A marzo avremo il numero simbolico del personale che servirà insieme con i militari Usa in una missione di peacekeeping in Kuwait," ha dichiarato Rama in un'intervista all'agenzia di stampa "Kosova Press". (Alt)