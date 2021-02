Kosovo-Serbia: segretario di Stato Usa Blinken, flessibilità per accordo su reciproco riconoscimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha avuto ieri un incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Pristina, Philip Kosnett. In un post su Twitter, Kosnett ha detto di essersi congratulato con Osmani e il popolo del Kosovo per i risultati delle elezioni parlamentari di domenica scorsa. Inoltre le due parti hanno discusso dei prossimi passi nella formazione di un nuovo governo in Kosovo. "Ho incontrato il presidente ad interim Vjosa Osmani per congratularmi con lei e con il popolo del Kosovo per i risultati delle elezioni e discutere i prossimi passi nella formazione di un nuovo governo. Non vediamo l'ora di lavorare con lei e il nuovo governo, una volta formato, per affrontare le sfide critiche e gli obiettivi comuni", ha scritto Kosnett. (Alt)