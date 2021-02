Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, normalizzazione delle relazioni è possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato Ue non ha infine voluto precisare una data in cui il dialogo fra Belgrado e Pristina potrà riprendere. "Il messaggio dell'Unione europea è chiaro: siamo pronti a proseguire il dialogo da dove avevamo interrotto a dicembre non appena il nuovo governo (del Kosovo) entrerà in carica. Sono anche pronto a viaggiare in questa regione e incontrare i miei negoziatori non appena le condizioni lo consentiranno", ha concluso l'inviato europeo. Il leader del movimento kosovaro Vetevendosje, Albin Kurti, ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti alle elezioni tenute in Kosovo il 14 febbraio. Il leader politico ha fatto sapere che il dialogo tra Pristina e Belgrado non sarà una priorità per il nuovo esecutivo. La formazione della sinistra nazionalista guidata da Kurti si è affermata nelle elezioni di domenica ottenendo quasi il 48 per cento dei consensi e sfiorando così la maggioranza assoluta. Quella di Vetevendosje è la vittoria più ampia in termini numerici mai registrata in Kosovo, in quanto segna un risultato migliore del 45 per cento ottenuto dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) nel 2004. (segue) (Seb)