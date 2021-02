Argentina: gruppo di creditori Ad Hoc, politica del governo è "inadeguata" e "insostenibile" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche del gruppo "Ad Hoc" rappresentano uno scossone inatteso in un contesto in cui, aldilà delle difficoltà nella gestione della macroeconomia, il governo argentino sembra incamminato verso la chiusura di un accordo con l'Fmi entro maggio, secondo quanto hanno dichiarato recentemente entrambe le parti interessate. La direttrice del direttore del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato il 6 febbraio nel corso di una conferenza stampa che "sta lavorando fruttuosamente con l'Argentina per raggiungere una visione comune sul programma futuro" e che "il lavoro a livello tecnico" tra le due parti "prosegue". "Sebbene sia prematuro parlare dei dettagli di un possibile programma con l'Argentina (...) l'obiettivo generale è un equilibrio tra stabilità finanziaria e sostegno ai settori più vulnerabili", ha aggiunto. Georgieva ha ricordato quindi di aver avuto una conversazione telefonica "molto costruttiva" con il presidente argentino Alberto Fernandez, durante la quale è stata sottolineata l'importanza di raggiungere "una posizione comune sul programma futuro". (segue) (Abu)