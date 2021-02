Usa: nelle prossime ore Blinken a colloquio con omologhi alleanza indopacifica Quad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Quad" è stato concepito nel 2007, e rilanciato dall’amministrazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump, dieci anni più tardi, nel contesto di uno scontro per il primato geopolitico globale che vede opporsi Stati Uniti e Cina su molteplici piani: il principale teatro del confronto militare tra i due paesi è proprio l’Indo-Pacifico, che concentra alcune tra le economie più dinamiche del pianeta, e rotte marittime di rilievo strategico che Pechino punta ad accorpare alla propria sfera d’influenza tramite la militarizzazione del Mar Cinese Orientale. Il primo incontro del Quad si è tenuto a Manila, a margine dell’East Asia Summit (Eas) del novembre 2017. I governi dei quattro paesi partecipanti all’iniziativa hanno tenuto successive consultazioni a maggio e novembre 2018, in occasione dell’annuale Dialogo di Shangri-la – importante forum intergovernativo asiatico inerente alla difesa e alla sicurezza – e del successivo summit Eas. Anche se gli Stati Uniti e i loro partner sono stati cauti nel caratterizzare le finalità del Quad, il dialogo si è affermato da subito come foro per la discussione delle principali sfide geostrategiche regionali tra paesi accomunati da codici valoriali e ordinamenti giuridici compatibili. (segue) (Nys)