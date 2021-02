Australia: Facebook reagisce a regolamentazione colossi web oscurando l'informazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Tesoro dell'Australia, Josh Freydenberg, ha annunciato lo scorso 31 gennaio d'aver incontrato il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, per discutere i piani del governo di Canberra per la regolamentazione dei colossi tecnologici. Il segretario ha dichiarato che a seguito dell'incontro le posizioni del governo australiano restano immutate: "Mark Zuckerberg non mi ha convinto a fare un passo indietro, se è questo che volete sapere", ha dichiarato Freydenberg nel corso di una conferenza stampa. Il governo australiano intende introdurre una legge che costringerà Facebook e Google a negoziare pagamenti dei media locali i cui contenuti aiutino a generare traffico sulle piattaforme dei colossi del web. Il progetto di legge di Canberra prevede che in assenza di un accordo spontaneo tra i media locali e i colossi del web, un "arbitro" nominato dallo Stato intervenga per stabilire un compenso adeguato. Il mese scorso Google ha minacciato di rimuovere completamente il proprio motore di ricerca dall'Australia, se il governo non rivedrà il progetto. Freydenberg ha dichiarato ieri che il governo "non ignora le minacce, ma non è neanche intimidito". (Res)