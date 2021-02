Giappone-Usa: raggiunto accordo su costi stazionamento truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per la proroga di un anno dell'accordo esistente sulla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa in territorio giapponese. Lo ha annunciato il governo del Giappone nella serata di ieri, 17 febbraio. L'accordo prevede un contributo di 201,7 miliardi di yen (1,91 miliardi di dollari) da parte del Giappone per l'anno fiscale 2021 - più o meno in linea con quanto stanziato da Tokyo l'anno scorso - per il cosiddetto "sostegno della nazione ospite". I ministri di Esteri e Difesa del Giappone, Toshimitsu Motegi e Nobuo Kishi, hanno accolto favorevolmente il rinnovo dell'accordo tramite una nota congiunta, in cui evidenziano la necessità di tale intesa per garantire la prosecuzione regolare delle attività condotta dalle forze Usa in territorio giapponese, e più in generale nell'Indo-Pacifico. (segue) (Git)