Giappone-Usa: raggiunto accordo su costi stazionamento truppe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri hanno anche rivolto un elogio al presidente Usa Joe Biden: "Abbiamo potuto raggiungere un accordo rapidamente dopo l'insediamento del presidente Joe Biden. Questo dimostra il solido impegno dei due Paesi a preservare l'alleanza Giappone-Stati Uniti, e a rafforzarne la credibilità", ha dichiarato Motegi nel corso di una conferenza stampa. Motegi ha aggiunto che i due Paesi si sono impegnati a negoziare un nuovo accordo pluriennale. i negoziati per la definizione del contributo per l'anno fiscale 2022 e seguenti riprenderanno ad aprile. L'attuale accordo quinquennale tra Giappone e Stati uniti scadrà il mese prossimo, al termine dell'attuale anno fiscale giapponese. Il Giappone ospita ad oggi un contingente di circa 55mila militari statunitensi, e i costi sostenuti in parte da Tokyo includono i servizi, il lavoro e l'addestramento. (Git)