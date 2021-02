Corea del Nord: Pyongyang impegnata in attacchi informatici su larga scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha sferrato una bordata di attacchi informatici "ransomware" al di fuori dei propri confini, ricorrendo all'estorsione di criptovalute per compensare in parte le ricadute economiche delle sanzioni internazionali. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che cita "una fonte a conoscenza delle attività finanziarie illegali" nordcoreane e i recenti rapporti del Servizio d'intelligence della Corea del Sud. Secondo il quotidiano, Pyongyang ha progressivamente intensificato gli attacchi informatici ai danni delle piccole e medie imprese della Corea dle Sud a partire dal 2018, sfruttando le loro difese informatiche mediocri e la lingua comune. Secondo l'intelligence di Seul, il tessuto industriale sudcoreano è bersaglio in media di 1,58 milioni di tentativi di attacco informatico ogni giorno. Gli hacker accedono a server e reti interne, crittografano dati importanti, e chiedono criptovalute come "riscatto" per ripristinare l'accesso alle informazioni. Le richieste variano in media da 1 a 10 bitcoin, criptovauta che ha recentemente raggiunto un prezzo unitario superiore a 50mila dollari. (segue) (Git)