Corea del Nord: Pyongyang impegnata in attacchi informatici su larga scala (3)

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 17 febbraio, che tre programmatori informatici nordcoreani sono stati incriminati con l’accusa di aver condotto una serie di attacchi hacker per tentare di rubare ed estorcere più di 1,3 miliardi di dollari in contanti e criptovalute da istituzioni finanziarie e società statunitensi. I programmatori farebbero parte di un’agenzia di intelligence militare nordcoreana e sono anche accusati di aver creato e distribuito “applicazioni di criptovaluta dannose” e di aver “sviluppato e commercializzato in modo fraudolento una piattaforma blockchain”. Secondo il dipartimento di Giustizia, gli imputati avrebbero condotto ripetute “campagne di spear-phishing (truffe effettuate su Internet)” dal 2016 fino all’inizio del 2020, prendendo di mira i dipendenti del dipartimento della Difesa, del dipartimento di Stato, di aziende appaltatrici del settore della difesa e di società energetiche, aerospaziali e tecnologiche. Gli hacker avrebbero inoltre anche preso il controllo degli sportelli bancomat di alcune banche per prelevare denaro. (Git)