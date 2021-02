Giappone: Olimpiadi, ministra Hashimoto pronta ad assumere guida Comitato organizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra di Stato per le Olimpiadi del Giappone, Seiko Hashimoto, è pronta ad accettare la nomina a presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, dopo le dimissioni rassegnate dall'ex premier Yoshiro Mori. Lo riferisce la stampa giapponese, che cita "una fonte a conoscenza della questione" all'indomani del primo incontro organizzato dal Comitato per la selezione del suo nuovo presidente. La commissione istituita per nominare il nuovo presidente della Commissione si è nuovamente riunita nella mattinata di oggi, 18 febbraio, ed è in attesa di una risposta ufficiale da parte di Hashimoto, cui ha già rivolto l'offerta. L'appoggio da parte del consiglio esecutivo del Comitato organizzatore sarebbe invece scontato. Hashimoto è una ex pattinatrice ed ha al suo attivo la partecipazione a sette Olimpiadi, e risponderebbe a tutti i criteri per la nomina: un profilo internazionale, una conoscenza approfondita delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e una "comprensione profonda" delle tematiche inerenti la parità di genere: criterio, questo, fissato dopo le dimissioni di Mori, che ha fatto un passo indietro sull'onda delle polemiche per alcune dichiarazioni di carattere sessista. (segue) (Git)