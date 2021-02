Usa: sequestrati 10 milioni di mascherine N95 contraffatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti federali degli Stati Uniti hanno sequestrato nelle ultime settimane circa 10 milioni di mascherine tipo N95 contraffatte. Lo riferiscono i media Usa, precisando che l’iniziativa rientra nell'ambito di un'indagine su prodotti falsi venduti in almeno cinque Stati dell’Unione a ospedali, strutture mediche e agenzie del governo. Nelle scorse ore i federali hanno intercettato centinaia di migliaia di mascherine contraffatte pronte per la distribuzione in un deposito della costa orientale. Dalle indagini emerge che sarebbero circa 6 mila i potenziali acquirenti della merce contraffatta, comprese strutture sanitarie che potrebbero già aver distribuito le mascherine contraffatte.(Nys)