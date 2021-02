Thyssenkrupp rompe le trattative con Liberty Steel sul comparto siderurgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha rotto le trattative con il gruppo siderurgico britannico Liberty Steel per l'acquisizione del proprio comparto dell'acciaio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la decisione è stata assunta in via unilaterale dall'azienda tedesca. Secondo quanto comunicato dal direttore finanziario di Thyssenkrupp, Klaus Keysberg, le idee sul valore e sulla struttura della transazione sono risultate “molto distanti”. I colloqui si erano arenati negli ultimi giorni, perché Liberty Steel aveva offerto un “prezzo negativo” per l'acquisto del settore siderurgia di Thyssenkrupp. Il gruppo di proprietà dell'imprenditore indiano Sanjeev Gupta giustificava tale proposta con gli elevati oneri finanziari derivanti dalle emissioni di CO2, che avrebbero dovuto essere compensati con l'acquisto dei relativi diritti. Il fallimento delle trattative con Liberty Steel giunge a meno di un mese dal 12 marzo, quando il consiglio di vigilanza di Thyssenkrupp dovrebbe riunirsi per discutere degli sviluppi del comparto dell'acciaio del gruppo. “Ora, per noi è importante garantire da soli la redditività futura della nostra attività siderurgica”. Il settore è il cuore storico di Thyssenkrupp, fondata nel 1811 come acciaierie Krupp. La siderurgia potrebbe rimanere nel conglomerato o essere oggetto di un'offerta pubblica iniziale.Intanto, Thyssenkrupp deve affrontare le notevoli difficoltà in cui versa da anni, aggravate dalla crisi del coronavirus. Per “Handelsblatt”, i dipendenti devono, quindi, prepararsi per un “doloroso” programma di austerità. Il settore dell'acciaio è recentemente tornato in attivo, ma “la situazione rimane tesa”, anche alla luce della decarbonizzazione. Al fine affrontare i propri problemi, il comparto siderurgia di Thyssenkrupp prevede di effettuare investimenti per milioni di euro. Tuttavia, non si può escludere che la struttura proprietaria cambierà nel lungo periodo. (Geb)