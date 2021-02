Usa: inviato Kerry e segretario Onu Guterres celebrano venerdì rientro in accordo clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì prossimo, 19 febbraio, l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry, si unirà al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per celebrare il rientro degli Usa nell'accordo di Parigi. Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che l’incontro avverrà durante la sessione di apertura del vertice virtuale 2021 sull'impegno globale per il clima promosso da Onu e Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato misure per la lotta al cambiamento climatico messe a punto dalla sua amministrazione una settimana dopo il suo insediamento, sottolineando che “è giunto il momento di occuparsi con urgenza dell’emergenza legata al cambiamento climatico, abbiamo aspettato troppo e non possiamo aspettare oltre”.(Nys)