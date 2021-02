Usa: cartello ristorante contro maschere Covid diventa virale, “vietati pannolini da viso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ristorante della Florida ha attirato l'attenzione degli utenti statunitensi sui social media per aver esposto, nel giorno di San Valentino, un particolare cartello contro le mascherine anti-Covid. La targa, le cui foto sono state pubblicate anche su Facebook, recava la scritta "pannolini per il viso non necessari" paragonando in tal modo le mascherine anti-Covid agli articoli per la cura dei neonati. Nel post su Facebook, che è stato condiviso centinaia di volte, i proprietari del ristorante hanno scritto: "Salve gente! Buon San Valentino. Un amichevole promemoria che non abbiamo bisogno di maschere per il viso". Il ristorante, situato a Spring Hill, in Florida, in realtà non viola le norme dello Stato relative alle mascherine, le quali consentono di entrare nei locali senza maschera. Questo perché il governatore dello Stato, il repubblicano Ron DeSantis, si è opposto all’ipotesi di un’ordinanza per rendere obbligatorio indossarle, adoperandosi perché anche i comuni facciano altrettanto.(Nys)