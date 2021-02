Kosovo: Haxhiu (Vetevendosje), dialogo con Serbia non sarà priorità del nuovo governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario di un governo formato da Vetevendosje e Aak sembra al momento quello più probabile e l’ex premier Haradinaj non ha mai escluso una possibile coalizione con Kurti. Haradinaj e Kurti sono accomunati anche da alcuni punti politici, come i piani di una possibile unione tra Kosovo e Albania. Haradinaj è inoltre interessato a collaborare con il Vetevendosje anche per ottenere un appoggio alla sua candidatura come presidente della Repubblica. Anche la massima carica dello Stato è infatti vacante in Kosovo e spetta al nuovo Parlamento di Pristina eleggere il capo dello Stato per il prossimo quinquennio. Per tale passo è necessaria una maggioranza di due terzi, che presuppone in ogni caso un consenso trasversale ancora più ampio in Parlamento. In questo senso la candidatura di Haradinaj a presidente potrebbe non risultare troppo gradita, anche nella comunità internazionale, in considerazione del fatto che - come l'ex capo dello Stato Hashim Thaci - il leader dell'Aak si è dovuto dimettere (nel suo caso da capo del governo) per le accuse di crimini di guerra da parte del Tribunale speciale Uck dell'Aia. (segue) (Alt)