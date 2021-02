Serbia-Kosovo: presidente Parlamento Dacic, "non stupito" da parole di Kurti sul dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dacic ha così replicato alle dichiarazioni di Albulena Haxhiu, esponente di vertice di Vetevendosje, il movimento vincitore delle elezioni parlamentari di domenica in Kosovo. Per Vetevendosje e per il nuovo governo kosovaro che sarà guidato da Albin Kurti, ha detto Haxhiu, il dialogo tra Pristina e Belgrado non è una priorità. "Non abbiamo cambiato le posizioni sul dialogo ma non abbiamo discusso di questo perché i due problemi principali che affrontano i cittadini sono l'assenza di giustizia e la disoccupazione", ha dichiarato Haxhiu parlando ieri all'emittente televisiva "Ktv". (segue) (Seb)