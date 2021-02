Kosovo: Biden scrive a Osmani, Paese occupa un "posto speciale per la mia famiglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense, Joe Biden, ha affermato che il Kosovo occupa un "posto speciale" per la sua famiglia dato che il tempo trascorso nel Paese dal defunto figlio Beau. Biden si è così espresso in una lettera inviata ieri alla presidente ad interim del Kosovo Vjosa Osmani in occasione della Giornata dell'indipendenza del Paese. "Il Kosovo continua a occupare un posto speciale per la famiglia Biden in onore del tempo che il nostro defunto figlio Beau Biden ha trascorso lavorando per garantire la pace, la giustizia e lo stato di diritto per tutto il popolo del Kosovo", ha scritto Biden. Il figlio Beau ha preso servizio in Kosovo dopo la guerra del 1998-1999 con le Forze militari Usa e anche con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in missioni finalizzate al rafforzamento dello stato di diritto. Biden ha visitato il Kosovo nel 2016 nel suo ultimo viaggio nella regione come vice presidente per partecipare con la sua famiglia a una cerimonia per intitolare una strada vicino a una base militare Usa in Kosovo dopo che suo figlio era morto un anno prima di cancro al cervello all'età di 46 anni. Nella lettera, Biden ha anche sollecitato "un accordo globale di normalizzazione con la Serbia incentrato sul riconoscimento reciproco". Biden ha sollecitato lo stesso in una lettera al presidente della Serbia Aleksandar Vucic all'inizio di questo mese. (segue) (Alt)