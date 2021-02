Difesa: Italia-Kosovo, firmato accordo in materia di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Kosovo hanno firmato "per la prima volta" un accordo di sicurezza nel settore della difesa. E' quanto scrive il quotidiano "Koha", dando notizia di un accordo firmato ieri a Roma da una delegazione del ministero della Difesa kosovaro. Con questo accordo, viene spiegato, l'Italia si unisce a Stati Uniti e Germania nel sostenere il processo per dotare di piene capacità militari le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf). Questo accordo bilaterale è stato firmato dopo un incontro di sei ore, nell'ambito delle quali sono state messi in evidenza i progetti di cooperazione tra Ksf e Forze armate italiane. L'accordo è stato firmato dal colonnello kosovaro Hasan Hoxha per conto del ministero della Difesa di Pristina e dal colonnello David Morpurgo per conto dello stato maggiore della Difesa italiano.(Alt)