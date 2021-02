Kosovo: ambasciatore Orlando, Italia sostiene cammino verso comune casa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia rimane dalla parte del Kosovo, sostenendo con determinazione il consolidamento istituzionale e l'impegno nelle riforme lungo il cammino verso "la nostra comune casa europea". Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, citando una frase del messaggio inviato dal presidente Sergio Mattarella all'omologa kosovara Vjosa Osmani in occasione della festa dell'indipendenza del Kosovo. L'ambasciatore ha in questo modo inviato un messaggio di auguri ai cittadini kosovari in occasione del 13mo anniversario della dichiarazione d'indipendenza del 17 febbraio 2008.(Alt)