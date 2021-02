Kosovo: Belloni (Maeci), Italia a fianco di Pristina su percorso per integrazione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia - ha proseguito Belloni - è a fianco del Kosovo anche nel percorso verso l'integrazione europea, la "strada maestra" per assicurare al Paese una prospettiva di "robusta crescita economica" e consolidamento democratico. Il segretario generale della Farnesina ha quindi auspicato che la giornata di festa odierna possa rappresentare "un momento di riflessione" su una strada fatta dal 17 febbraio 2008 ad oggi in quanto serve "determinazione, equilibrio, disponibilità al dialogo e visione" per andare avanti con ulteriori progressi. "L'Italia - ha detto - è convinta che sia possibile raggiungere per accordo tra Kosovo e Serbia con la mediazione dell'Ue per tracciare finalmente un percorso nuovo per entrambi i Paesi" basato sul "pieno riconoscimento dei valori fondati dell'Ue", che trovano "uno dei suoi punti cardinali nei rapporti di buon vicinato tra Paesi indipendenti e sovrani". (Res)