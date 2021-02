Siria: Onu, insicurezza alimentare raggiunge livelli record nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica, la perdita di posti di lavoro derivante dalla pandemia Covid-19 e l'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari hanno provocato in Siria un livello record di insicurezza alimentare tra la popolazione. E' quanto emerge dai dati del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp). “La situazione non è mai stata peggiore. Dopo dieci anni di conflitto, le famiglie siriane hanno esaurito i loro risparmi mentre affrontano la spirale della crisi economica", ha detto Sean O'Brien, Rappresentante del Wfp. Il costo degli alimenti di base per sfamare una famiglia per un mese - come pane, riso, lenticchie, olio e zucchero - supera di gran lunga gli stipendi medi. “È allarmante - ha proseguito O'Brien - che un semplice pasto sia fuori dalla portata delle famiglie in tutta la Siria e questi nuovi dati mostrano che l'assistenza umanitaria fa la differenza tra mettere un pasto in tavola e andare a letto affamati", ha affermato O'Brien. (segue) (Nys)