Usa: Biden incontra leader sindacali, focus su rilancio lavoro e infrastrutture

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi alcuni dei maggiori leader sindacali del Paese per discutere con loro del suo piano anti-Covid da 1.900 miliardi, messo a punto dall’amministrazione per rilanciare il mercato del lavoro e rafforzare il settore delle infrastrutture. Lo riferisce il “New York Times”, sottolineando che la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aveva anticipato già ieri – 16 febbraio - che il presidente vede le infrastrutture come "una delle aree in cui c'è la possibilità di lavorare insieme" con i repubblicani, in un’ottica bipartisan. Biden ha incontrato leader sindacali come Richard Trumka, presidente dell'American federation of labor and congress of industrial organizations, la più grande associazione sindacale degli Stati Uniti d'America formata da 55 sindacati nazionali ed internazionali. Presenti anche Sean McGarvey, presidente dei sindacati edilizi del Nord America, Terry O'Sullivan, capo dell'Unione internazionale dei lavoratori del Nord America e James T. Callahan, presidente dell'Unione internazionale degli ingegneri operativi. All'incontro c'era anche Lonnie R. Stephenson, presidente internazionale della Fratellanza internazionale dei lavoratori elettrici, che ha fatto parte del comitato consultivo per la transizione. Molti di questi leader si sono opposti apertamente alla decisione di Biden di revocare il permesso di costruzione per l'oleodotto Keystone XL, che corre dal Texas al Canada, perché ritengono abbia messo a repentaglio un sostanzioso numero di posti di lavoro. Seduto nello Studio Ovale con i leader sindacali, Biden li ha definiti suoi amici intimi. "Molte di queste persone sono state mie amiche per molto, molto, molto tempo", ha detto il presidente. In quest’occasione, l’inquilino della Casa Bianca ha osservato che gli Stati Uniti sono classificati "come 38mo paese al mondo in termini di infrastrutture”, ivi compresi “canali, autostrade, aeroporti”, definiti da Biden “tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare per renderci competitivi nel 21mo secolo".(Nys)