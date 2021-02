Usa: nelle prossime ore Blinken a colloquio con omologhi alleanza indopacifica Quad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concetto di un Indo-Pacifico libero e aperto è stato teorizzato non solo dagli Stati Uniti, ma anche dal Giappone dell’ex premier Shinzo Abe, che ha fornito al Quad una cornice entro la quale chiarire i propri obiettivi: primo tra tutti, la promozione e il mantenimento di un ordine internazionale basato sulle regole. Dalle future attività del Quad, potrebbe anche emergere con maggiore chiarezza il ruolo che gli Stati Uniti intendono assumere sul piano delle relazioni internazionali: attendono indicazioni in tal senso attori regionali come Filippine, Taiwan e Indonesia, che affrontano direttamente l’espansionismo marittimo di Pechino- del “primato americano”. (Nys)