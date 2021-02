Usa: Trump, non ho deciso sul 2024 ma mi manca essere presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a rivolgersi pubblicamente ai media Usa dopo un mese di quasi totale silenzio, a seguito dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. In un'intervista all'emittente conservatrice "Newsmax" - che secondo alcune indiscrezioni Trump aveva intenzione di acquistare - l'ex capo dello Stato ha detto di non aver ancora deciso se candidarsi o meno alle presidenziali del 2024, riconoscendo però che "il consenso è alto". "Mi manca essere presidente", ha aggiunto Trump. "Non torneremo su Twitter, ma sappiamo come far sentire la nostra voce", ha poi puntualizzato in riferimento al social network fondato da Jack Dorsey, dal quale l'ex presidente è stato bandito in modo permanente. (Nys)