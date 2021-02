Governo: Marcucci (Pd), trovare unione tra forze politiche diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante “le differenze politiche” nella maggioranza “bisogna fare uno sforzo per trovare un momento di unione per mettere da parte le divisioni e far prevalere l’interesse nazionale”. Lo ha affermato il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Non possono esserci polemiche quotidiane”, ha aggiunto ricordando che “sui temi divisivi bisogna parlare per tempo per non mettere in difficoltà il governo e dunque il Paese”. (Rin)