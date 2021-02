Siria: Onu, insicurezza alimentare raggiunge livelli record nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Wfp stima inoltre che il numero di siriani che soffrono di grave insicurezza alimentare, il che significa che non possono sopravvivere senza assistenza alimentare, è raddoppiato nell'ultimo anno a 1,3 milioni di unità. L'agenzia Onu ha avvertito che altri 1,8 milioni di persone sono a rischio se non si intraprende un'azione urgente. I siriani hanno assistito nell'ultimo anno ad un aumento del prezzo di prodotti basilari, complice il crollo della valuta nazionale. I genitori prendono "decisioni disperate per sopravvivere", sottolinea il Wfp, come ad esempio mangiare meno cibo in modo da poter nutrire i propri figli, indebitarsi, vendere beni e bestiame per ottenere denaro con cui comprare viveri. Inoltre, metà della popolazione ha perso una o più fonti di reddito a causa della recessione economica e della pandemia. (Nys)