Governo: Casellati dichiara chiuse dichiarazioni voto ma spunta Ciampollilo

- Nuovo intervento in extremis del senatore Lello Ciampolillo. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dichiara chiuse le dichiarazioni di voto ma improvvisamente in Aula scoppia la bagarre e chiede di parlare il senatore del gruppo Misto ed ex esponente del M5s, diventato famoso per aver votato all'ultimo minuto la fiducia a Conte. "Lei non era iscritto a parlare", afferma Casellati. "Ero iscritto, non sono arrivato adesso, ero in Aula", replica Ciampolillo che poi inizia a leggere il suo discorso, al termine del quale annuncia che non voterà a favore di Draghi. (Rin)