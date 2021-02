Argentina: gruppo di creditori Ad Hoc, politica del governo è "inadeguata" e "insostenibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato prosegue nel tono critico segnalando che il governo argentino "non ha ancora definito un quadro di politica macroeconomica sul medio termine" e non mostra "nessuna volontà di un aggiustamento fiscale". Il finanziamento del deficit con emissioni, secondo il gruppo "Ad Hoc", contribuisce inoltre all'aumento dell'inflazione, e la recente proiezione fatta dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, di un tasso del 29 per cento nel 2021 "non è credibile". La sigla che riunisce fondi di investimento come HBK, Monarch, Paloma Partners, Pharo, Redwood Capital, Llc e VR Capital Group, ritiene anche che un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) su un nuovo programma di assistenza finanziaria è "disperatamente necessario" e critica il fatto che Buenos Aires "sembra prendere seriamente in considerazione la possibilità di ritardare tale accordo" per avere "la libertà di proseguire ancora più a lungo con le sue politiche insostenibili". (segue) (Abu)