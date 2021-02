Usa: Biden, assicurato a premier Netanyahu impegno per sicurezza Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato in un messaggio su Twitter di aver avuto il suo primo colloquio con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. "Ho parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e ho riaffermato il saldo impegno verso la sicurezza del nostro alleato Israele", ha spiegato Biden. "I nostri team sono in costante contatto per rafforzare la cooperazione strategica Usa-Israele su tutte le questioni di sicurezza regionale, compreso l'Iran", ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. L'ufficio del premier dello Stato ebraico ha sottolineato che quella tra i due leader è stata una conversazione "calorosa e amichevole" durata quasi un'ora. "I due leader hanno rimarcato l'importanza dei loro duraturi legami personali e hanno assicurato che lavoreranno insieme per continuare a rafforzare l'alleanza tra Israele e Stati Uniti", ha spiegato lo staff di Netanyahu. Le parti hanno discusso anche le modalità per continuare a promuovere accordi di pace tra Israele e gli Stati della regione, della minaccia iraniana e di altre sfide regionali. Biden e Netanyahu hanno quindi concordato sulla necessità di mantenere un dialogo aperto tra Washington e Gerusalemme. Il presidente Usa si è anche congratulato con Netanyahu per la sua guida nella lotta alla pandemia di Covid-19. (segue) (Nys)