Brasile: collasso sanità Amazzonia, Corte suprema autorizza indagini su ministro Salute (3)

- Secondo l'accusa, di fronte alla mancanza di ossigeno il ministro Pazuello avrebbe invece solo inviato suoi rappresentanti sul territorio e destinato allo Stato amazzonico scorte extra di idrossicolorochina, considerata dal ministero il farmaco base della profilassi di prevenzione del Covid-19 nonostante la comunità scientifica internazionale e studi pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifiche ne abbiano escluso l'efficacia. "Ci sono indicazioni che il ministero sarebbe stato avvertito in anticipo da un fornitore di ossigeno ospedaliero che a gennaio 2021 sarebbero mancate le bombole di ossigeno", ha scritto il procuratore generale della Repubblica Aras, sottolineando che "in linea con le priorità del ministero sono state distribuite 120 mila confezioni di idrossiclorochina come medicinale per curare il Covid-19 il 14 gennaio", stesso giorno del collasso del sistema sanitario. (segue) (Brb)