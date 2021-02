Brasile: collasso sanità Amazzonia, Corte suprema autorizza indagini su ministro Salute (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata della pandemia ha investito il territorio dello Stato di Amazzonia, generando lo scorso 14 gennaio il primo collasso del sistema sanitario pubblico locale e l'esaurimento di tutte le scorte di ossigeno disponibili. Le autorità locali hanno comunicato di non essere più in grado di fornire assistenza ai malati. Gli ospedali hanno installato celle frigorifere container all'esterno degli ospedali per poter adagiare i corpi dei deceduti. Una task force è stata creata nei cimiteri per poter aumentare la capacità di ospitare le salme. Inoltre un ponte aereo è stato istituito dall'aeronautica militare per poter trasferire pazienti verso alti Stati e scorte di ossigeno verso lo Stato di Amazzonia. Vista la complessa situazione di Manaus, i governatori di almeno 22 dei 27 stati del paese hanno concordato di concedere allo Stato una quota extra di dosi di vaccino nella speranza che questo possa contribuire ad alleviare la pressione sulle strutture sanitarie. Complessivamente, nello Stato di Amazzonia, che conta poco più di 4 milioni di abitanti, il numero di casi da inizio pandemia ha raggiunto i 294.954 casi. I decessi sono stati 9.872. L'incidenza, tra le più alte del paese è di 7.116 casi ogni centomila abitanti, mentre la mortalità è pari a 238 decessi ogni centomila abitanti. (segue) (Brb)