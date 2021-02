Kosovo: Gervalla (Vetevendosje), c'è consenso in Parlamento per elezione Osmani a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente della repubblica in Kosovo sarà eletto rapidamente: lo ha detto la candidata alle elezioni parlamentari tenutesi domenica in Kosovo per il Movimento Vetevendosje, Donika Gervalla, che ha corso in qualità di esponente dell'iniziativa guidata dalla presidente kosovara ad interim Vjosa Osmani. "Riguardo il ruolo di primo ministro e presidente del Parlamento, i numeri parlano da soli mentre riguardo il presidente, da tutte le discussioni che abbiamo avuto, non c'è motivo per cui 80 deputati non si presenteranno in aula per votare per Vjosa Osmani", ha dichiarato Gervalla in un'intervista all'emittente "Klan Kosova". Anche la massima carica dello Stato è infatti vacante in Kosovo e spetta al nuovo Parlamento di Pristina eleggere il capo dello Stato per il prossimo quinquennio. Per tale passo è necessaria una maggioranza di due terzi (80 deputati sui 120 del monocamerale di Pristina), che presuppone in ogni caso un consenso trasversale più ampio in Parlamento rispetto a quello per la formazione del governo. (segue) (Alt)