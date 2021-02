Kosovo: Gervalla (Vetevendosje), c'è consenso in Parlamento per elezione Osmani a presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento una delle candidature ufficializzate per il ruolo di presidente della repubblica è quella del leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj. L'Aak è il quarto partito per numero di consensi e, al momento, non si può escludere che Haradinaj possa ottenere il sostegno dei deputati del Vetevendosje, in particolare se il suo schieramento deciderà di entrare nella coalizione di governo guidata da Albin Kurti. La candidatura di Haradinaj potrebbe tuttavia non risultare troppo gradita, anche per la comunità internazionale, in considerazione del fatto che - come l'ex capo dello Stato Hashim Thaci - il leader dell'Aak si è dovuto dimettere (nel suo caso da capo del governo) per le accuse di crimini di guerra da parte del Tribunale speciale Uck dell'Aia. L'alleanza pre elettorale tra il Movimento Vetevendosje e la presidente ad interim - prima forza politica dopo il voto con il 48 per cento dei consensi - prevede una ripartizione della cariche con Kurti premier e la Osmani presidente del Parlamento: quest'ultima potrebbe tuttavia puntare al ruolo di nuovo capo dello Stato in quella che sembra essere una candidatura in grado di ottenere un consenso trasversale tra le forze politiche del Kosovo. (Alt)