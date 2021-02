Kosovo: presidente Osmani e leader Vetevendosje Kurti a memoriale Jashari per 13mo anniversario indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memoriale della famiglia Jashari a Prekaz "dovrebbe quotidianamente ricordare a noi stessi ed al mondo che questa è una prova del genocidio della Serbia in Kosovo". Lo ha detto la presidente kosovara ad interim, Vjosa Osmani, visitando il memoriale dell'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) Adem Jashari e della sua famiglia, molti dei cui componenti sono stati uccisi nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. "Tornando in questo luogo rafforziamo la costruzione del nostro stato democratico", ha detto Albin Kurti, leader del Movimento Vetevendosje, partito vincitore delle elezioni parlamentati di domenica in Kosovo, recatosi oggi a Prekaz insieme alla Osmani in occasione del 13mo anniversario dell'indipendenza. "In questo anniversario dobbiamo inchinarci di fronte alle azioni ed all'eroismo del comandante dell'Uck e di tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per la libertà, così come a tutte le vittime civili che sono morte per la libertà che godiamo oggi", ha affermato la presidente Osmani. (segue) (Alt)