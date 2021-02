Kosovo: presidente Osmani e leader Vetevendosje Kurti a memoriale Jashari per 13mo anniversario indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il premier kosovaro uscente, Avdullah Hoti, si è recato oggi al memoriale della famiglia Jashari osservando che tale visita serve ad "onorare tutti i caduti per la libertà". Il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Enver Hoxhaj ha ricordato in occasione della festa dell'indipendenza gli ex combattenti Uck oggi a l'Aja per affrontare il processo davanti al Tribunale speciale. "Per 13 anni Hashim Thaci e Kadri Veseli (ex presidente ed ex presidente del Parlamento) hanno lavorato ogni giorno per lo sviluppo del Paese per il benessere dei cittadini. Ogni momento della loro vita è stato dedicato all'adempimento della volontà dei martiri per la libertà e dell'indipendenza", ha osservato Hoxhaj. (segue) (Alt)