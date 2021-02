Kosovo: presidente Osmani e leader Vetevendosje Kurti a memoriale Jashari per 13mo anniversario indipendenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dimissionario della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, ha invece omaggiato l'ex presidente Ibrahim Rugova, "l'architetto dell'indipendenza del Paese". "Con la sua visione pro occidentale ha ottenuto un enorme sostegno internazionale, specialmente dagli Stati Uniti, per il raggiungimento della libertà del Kosovo e per la creazione del Paese", ha dichiarato Mustafa. Visitando il cimitero dei caduti a Recak e Gllogjan, infine, il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj ha affermato: "Un Kosovo indipendente avanzerà verso lo sviluppo, l'integrazione nell'Ue e nel suo percorso verso l'unione con l'Albania". (Alt)