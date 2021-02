Usa: maltempo, Casa Bianca assicura attento monitoraggio su situazione Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) stanno monitorando costantemente la situazione nello Stato del Texas, colpito negli ultimi giorni da una violenta ondata di maltempo. Lo ha assicurato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando ai giornalisti. “Il nostro team e la Fema – ha spiegato - continuano a monitorare la situazione in Texas, così come negli altri Stati che potrebbero essere stati impattati dalla tempesta". L’ondata di freddo polare, con annesse nevicate, ha provocato l’interruzione dei servizi elettrici, idrici e delle telecomunicazioni, lasciando milioni di cittadini Usa al buio nonostante la Fema abbia fornito generatori per far fronte all’emergenza.(Nys)