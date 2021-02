Usa-Israele: primo colloquio telefonico fra Biden e Netanyahu, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, hanno avuto oggi il loro primo colloquio telefonico da quando Biden si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Lo ha reso noto l'ufficio del premier dello Stato ebraico, sottolineando che quella tra i due leader è stata una conversazione "calorosa e amichevole" durata quasi un'ora. "I due leader hanno rimarcato l'importanza dei loro duraturi legami personali e hanno assicurato che lavoreranno insieme per continuare a rafforzare l'alleanza tra Israele e Stati Uniti", ha spiegato lo staff di Netanyahu. Le parti hanno discusso anche le modalità per continuare a promuovere accordi di pace tra Israele e gli Stati della regione, della minaccia iraniana e di altre sfide regionali. Biden e Netanyahu hanno quindi concordato sulla necessità di mantenere un dialogo aperto tra Washington e Gerusalemme. Il presidente Usa si è anche congratulato con Netanyahu per la sua guida nella lotta alla pandemia di Covid-19. (segue) (Res)