Usa-Israele: primo colloquio telefonico fra Biden e Netanyahu, focus su relazioni bilaterali (2)

- Il colloquio tra i due leader arriva dopo che la stampa dello Stato ebraico ha espresso perplessità per il fatto che Biden avesse parlato con buona parte dei leader globali, da ultimo il presidente cinese Xi Jinping, ma non con il premier israeliano. I precedenti inquilini della Casa Bianca, Barack Obama e Donald Trump, avevano invece sentito Netanyahu nei primi giorni dei rispettivi mandati. "Chiaramente - ha spiegato la settimana scorsa la portavoce della Casa Bianca - c'è un rapporto importante tra gli Stati Uniti e Israele sul fronte della sicurezza e come partner chiave nella regione". Biden, nei giorni scorso, ha confermato che l'ambasciata Usa in Israele resterà a Gerusalemme, dove l'amministrazione Trump ha voluto spostarla da Tel Aviv nel 2018. (Res)