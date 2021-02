Usa: Fed, ripresa economica moderata, pesa incertezza per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell’attività economica degli Stati Uniti procede ad un ritmo moderato, come pure registra un andamento lento il tasso di occupazione. E' quanto emerge dai verbali della Federal Reserve (Fed) relativi alla riunione del 26-27 gennaio. La Fed, dunque, certifica che l’incertezza dovuta alla pandemia di Covid-19 continua a pesare sul tessuto economico e produttivo degli Stati Uniti. Nel corso della discussione i partecipanti "hanno osservato che la pandemia stava causando enormi difficoltà umane ed economiche negli Stati Uniti e in tutto il mondo" e che "continua a comportare rischi considerevoli per le prospettive economiche anche a causa dei rischi associati alle nuove varianti". Gran parte delle possibilità di ripresa, secondo l’istituzione bancaria Usa, dipenderà dall’efficacia della campagna vaccinale.(Nys)