Imprese: Thyssenkrupp rompe le trattative con Liberty Steel sul comparto siderurgia (2)

- Intanto, Thyssenkrupp deve affrontare le notevoli difficoltà in cui versa da anni, aggravate dalla crisi del coronavirus. Per “Handelsblatt”, i dipendenti devono, quindi, prepararsi per un “doloroso” programma di austerità. Il settore dell'acciaio è recentemente tornato in attivo, ma “la situazione rimane tesa”, anche alla luce della decarbonizzazione. Al fine affrontare i propri problemi, il comparto siderurgia di Thyssenkrupp prevede di effettuare investimenti per milioni di euro. Tuttavia, non si può escludere che la struttura proprietaria cambierà nel lungo periodo. (Geb)