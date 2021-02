© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un governo di tutti insieme appassionatamente, senza una visione e senza un'opposizione. A nome anche della collega Nugnes annuncio la nascita di un'opposizione responsabile". L'ha detto in Aula Elena Fattori, senatrice di Leu ed ex esponente del M5s, che ha annunciato il voto contrario al governo Draghi, in dissenso dal suo gruppo. (Rin)