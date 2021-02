Usa: covid, amministrazione Biden pronta a investire 1.6 miliardi per test e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un investimento da 1,6 miliardi di dollari per rafforzare la somministrazione di test anti-Covid e il sequenziamento del virus, entrambe questioni “lasciate indietro” durante la pandemia. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, precisando che circa 650 milioni di dollari saranno utilizzati per incrementare i test nelle scuole e in luoghi poco serviti come i rifugi per senzatetto. Circa 815 milioni saranno destinati all'aumento della produzione di test per far fronte alla carenza di forniture, mentre 200 milioni di dollari saranno investiti per potenziare gli sforzi di sequenziamento genetico dell’agente patogeno, in moto da tracciare le varianti del virus, esistenti e nuove.(Nys)