- “Voglio ribadire quanto consideri cruciale il lavoro del parlamento nella sfida che stiamo affrontando ed in particolare per il Piano nazionale di resilienza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica agli interventi sulle sue comunicazioni nell'Aula del Senato. “Confermo che il parlamento sarà informato in maniera tempestiva sulle linee di intervento”, ha aggiunto. (Rin)