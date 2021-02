© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica nell'Aula del Senato, ha chiarito che "il coinvolgimento delle Regioni non solo è inevitabile ma essenziale". "Certe cose non si fanno se non sono discusse con le Regioni", ha aggiunto. (Rin)