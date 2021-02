Uruguay-Paraguay: incontro Lacalle Pou-Abdo Benitez, focus su infrastrutture e Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo dell'idrovia lungo i fiumi Paraguay-Paraná-Uruguay e la flessibilizzazione degli accordi commerciali al di fuori del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) sono stati i principali punti al centro del colloquio che si è tenuto oggi a Punta del Este tra i presidenti dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, e del Paraguay, Mario Abdo Benitez. In un punto stampa successivo alla riunione Lacalle Pou ha manifestato la disponibilità del suo Paese a fare da "porta di uscita al mondo" delle merci del Paraguay attraverso il miglioramento dell'idrovia che dal fiume Paraguay, lungo i fiumi Paranà e Uruguay, sbocca sull'Atlantico nell'estuario del Rio de La Plata. Il capo di Stato uruguaiano ha quindi sottolineato la comunanza di vedute con il suo omologo del Paraguay in particolare sulla necessità che il Mercosur, blocco regionale integrato anche da Argentina e Brasile, si trasformi in "un trampolino di lancio" al mercato globale, piuttosto che "una catena" che lo impedisce. (segue) (Abu)